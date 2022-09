È morta l’attrice statunitense Louise Fletcher, nota soprattutto per aver interpretato l’infermiera Ratched in “Qualcuno volò sul nido del cuculo”

È morta l’attrice statunitense Louise Fletcher, nota soprattutto per aver interpretato la crudele infermiera Mildred Ratched in Qualcuno volò sul nido del cuculo, ruolo per cui nel 1976 vinse il premio Oscar come migliore attrice. Il suo agente ha detto che Fletcher è morta nella sua casa di Montdurausse, in Francia, senza specificare le cause. Aveva 88 anni.

Fletcher nacque in Alabama e cominciò la sua carriera alla fine degli anni Cinquanta con alcune serie televisive. Dopo essersi dedicata per alcuni anni alla famiglia, tornò a recitare a metà anni Settanta: fu allora che venne scelta dal regista Miloš Forman per interpretare la severa e a tratti crudele infermiera responsabile dell’ospedale psichiatrico di Qualcuno volò sul nido del cuculo, che aveva per protagonista Jack Nicholson. Per la sua interpretazione, Fletcher vinse il premio Oscar, il Golden Globe e il BAFTA come migliore attrice. In totale il film vinse cinque Oscar, tutti i più importanti: quello come migliore film, miglior sceneggiatura, miglior regia e quelli per migliore attore e attrice protagonista.

Negli anni seguenti Fletcher recitò in vari film, tra cui Fiori nell’attico, Fenomeni paranormali incontrollabili e Cruel Intentions, con successi altalenanti. Nel 1996 e nel 2004 fu nominata a due Emmy per i suoi ruoli nelle serie drammatiche La famiglia Brock e Joan of Arcadia. Negli ultimi dieci anni è comparsa anche in alcune serie TV di discreto successo, come Shameless e Girlboss.