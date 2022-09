La chiusura della campagna elettorale per le elezioni politiche di domani è in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli riguardano i comizi di ieri dei leader dei vari partiti, le polemiche sulle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulle responsabilità dell’invasione russa dell’Ucraina e sulle parole della presidente della Commissione Europea Von der Leyen sulle possibili conseguenze del voto, mentre la Stampa intervista il segretario del Partito Democratico Letta, il Giornale il leader di Forza Italia Berlusconi e Libero quello della Lega Salvini. Fanno eccezione il Manifesto, che apre sulle manifestazioni di ieri in diverse città dei ragazzi di Fridays for Future, e Avvenire, che si occupa della guerra in Ucraina, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra in una partita di Nations League.