Il comizio di chiusura della campagna elettorale della destra in piazza del Popolo a Roma è in apertura sulla maggior parte dei quotidiani di oggi, con gli interventi dei leader Berlusconi, Lupi, Meloni e Salvini. Le altre notizie sulle prime pagine sono le proteste in Russia contro la “mobilitazione parziale” decisa dal presidente Putin e le ulteriori minacce russe di utilizzare armi nucleari nel conflitto con l’Ucraina, le scosse di terremoto registrate ieri in diverse zone d’Italia, le proteste in Iran contro il regime, e il crollo di una scala al Globe Theatre di Roma, che ha provocato dodici feriti.