Boeing pagherà 200 milioni di dollari per risolvere una causa in cui era accusata di aver mentito sulla sicurezza degli aerei 737 MAX

Boeing, la principale azienda statunitense produttrice di aerei, pagherà 200 milioni di dollari per risolvere una causa civile in cui era accusata di aver mentito sulla sicurezza del modello 737 MAX, fuorviando gli investitori.

Tra il 2018 e il 2019 ci furono due gravi incidenti aerei di Boeing 737 MAX causati da difetti di produzione del modello, in cui morirono 346 persone: la Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente federale che vigila sulla borsa negli Stati Uniti, aveva accusato Boeing di aver mentito pubblicamente sulla sicurezza del modello dopo il primo incidente: Boeing, secondo la SEC, all’epoca aveva sostenuto che il 737 MAX fosse sicuro come qualsiasi altro aereo.

Nell’ambito della stessa causa civile, l’ex amministratore delegato di Boeing, Dennis Muilenburg, pagherà 1 milione di dollari. Boeing e Muilenburg hanno accettato di patteggiare e pagare, ma non hanno né ammesso né negato le accuse. La SEC ha detto che verrà istituito un fondo per ripagare gli investitori danneggiati dal comportamento di Boeing.