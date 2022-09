È disponibile la nuova collezione “genderless” di Christophe Lemaire

Le scuole sono ricominciate, le vacanze estive sono ormai finite, da poco è ufficialmente autunno: è il momento delle nuove collezioni dei grandi brand come Uniqlo, che ha lanciato la sua per l’autunno-inverno. Oltre a cappotti e maglioni, ci sono capi pratici per il ritorno al lavoro o a scuola, caratterizzati da un design minimalista, tipico del brand giapponese. La collezione da donna propone camicie, bluse, vestiti, gonne e pantaloni, realizzati tramite tessuti traspiranti e durevoli come la viscosa. Per l’uomo ci sono giacche, cardigan, felpe, T-shirt oltre ai maglioni 100 per cento cashmere. Ci sono anche piumini, felpe e maglioni per le bambine e i bambini che sono tornati a scuola.

Il 22 settembre Uniqlo lancia inoltre la sua collezione Uniqlo U, progettata dal direttore creativo del Centro di Ricerca e Sviluppo Christophe Lemaire insieme al suo team parigino. Si tratta di una capsule collection, una collezione con un numero di capi limitato, e nasce dall’idea di creare un guardaroba che possa stare in una valigia, senza rinunciare all’essenzialità, alla versatilità e alla funzionalità

Un’altra caratteristica della collezione è quella di essere genderless, come ha spiegato Lemaire: «Osservando le persone intorno a noi ci è sembrata una naturale evoluzione di come noi e gli altri ci vestiamo. Vediamo i capi come una possibilità, riguardano la personalità e come i singoli li interpretano e li integrano nel loro guardaroba, più che il genere. I codici di come dovremmo vestirci non sono così rigidi come lo erano un tempo. Oggi possiamo vedere le persone diventare sempre più libere e creative nell’uso dei vestiti». Le silhouette squadrate e le proporzioni ampie dei capi della collezione si adattano a molti tipi di corporatura e si abbinano facilmente a capi sia da uomo che da donna.

Christophe Lemaire è nato a Besançon, in Francia, nel 1965. Nel 1991, dopo aver lavorato per quattro anni al fianco di Christian Lacroix, ha creato il marchio che porta il suo nome. Nel 2000 è stato nominato direttore artistico di Lacoste, che ha diretto fino al 2010 quando è passato alla direzione artistica del prêt-à-porter di Hermès, incarico che ha ricoperto per quattro anni. Nel 2014 ha rinominato il suo marchio personale “LEMAIRE”. Nel 2015 ha iniziato la sua collaborazione con Uniqlo, con la collezione UNIQLO AND LEMAIRE. Dal 2016 è direttore creativo del centro di ricerca e sviluppo di Uniqlo, con sede a Parigi, e dallo stesso anno disegna la linea Uniqlo U.

La collezione Uniqlo U autunno-inverno di quest’anno è composta da 24 capi da donna e 24 capi da uomo e propone alcuni outfit per stare caldi nei prossimi mesi. Nella foto, l’uomo indossa un bomber corto, una camicia oversized, una T-shirt 100 per cento cotone a girocollo con maniche lunghe e pantaloni chino plissettati e affusolati. La donna invece, sotto allo stesso bomber dell’uomo, indossa una camicia con colletto alla coreana, una T-shirt termica Heattech di cotone con il collo alto e le maniche lunghe e pantaloni plissettati a gamba larga con cintura.

In questo outfit invece l’uomo abbina un cappotto tascabile dal taglio lungo e una giacca a felpa foderata in pile. Inoltre indossa una T-shirt AIRism di cotone oversized e girocollo, pantaloni tuta e un cappello cowboy Blochtech. La donna, sotto allo stesso cappotto unisex, può indossare un cappotto con cappuccio, una T-shirt termica Heattech di cotone con il collo alto e le maniche lunghe e ancora pantaloni a gamba larga con cintura.

Nel primo dei due outfit qui sopra, la camicia oversized è portata con dei jeans curvati e con una borsa a tracolla con cordoncino, mentre nel secondo il maglione di lana premium a costine e girocollo è abbinato ton sur ton a una camicia alla coreana e a dei jeans curvati.

Nell’outfit da uomo a sinistra, sotto la giacca a vento a taglio lungo sono abbinati una felpa, dei jeans regular, un cappello da cowboy e una borsa tascabile multifunzione. Nel secondo outfit la felpa è abbinata a una T-shirt 100 per cento cotone, a girocollo e a maniche lunghe, e a pantaloni di velluto a coste e oversized.