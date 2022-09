Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del discorso di ieri mattina del presidente russo Vladimir Putin, che ha minacciato l’utilizzo di armi nucleari nella guerra in Ucraina e annunciato la “mobilitazione parziale”, cioè il richiamo in servizio nell’esercito di molti riservisti, annuncio a cui sono seguite proteste in molte città della Russia e tentativi di fuga dal paese di molte persone che dovrebbero essere interessate da questa decisione. Il Sole 24 Ore apre sulla decisione della Federal Reserve degli Stati Uniti di alzare i tassi di interesse dello 0,75%, mentre gli altri giornali seguono le notizie sulla campagna elettorale per le elezioni politiche di domenica.