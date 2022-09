I titoli di apertura dei giornali di oggi si dividono fra il funerale della regina Elisabetta II del Regno Unito, al quale tutti dedicano grandi foto in prima pagina, e la campagna elettorale per le elezioni politiche di domenica prossima, con le parole del cancelliere tedesco Scholz preoccupato di una vittoria delle destre in Italia e le accuse della leader di Fratelli d’Italia Meloni al governo di non intervenire per le contestazioni al suo partito. I giornali sportivi si occupano degli allenatori di Inter e Juventus Inzaghi e Allegri, che rischiano l’esonero per gli ultimi risultati negativi delle due squadre.