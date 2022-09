«La pandemia è finita», dice Joe Biden

Domenica il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato intervistato all’interno del programma televisivo 60 Minutes, trasmesso dall’emittente americana CBS, durante una visita al Detroit Auto Show, un’esposizione annuale di automobili che si tiene a Detroit, in Michigan. Dopo alcune domande sul preoccupante aumento dell’inflazione nel paese, l’intervistatore ha chiesto a Biden se la pandemia fosse finita, visto che è di nuovo possibile organizzare eventi molto frequentati come il Detroit Auto Show. Biden ha risposto in modo piuttosto netto:

“The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We’re still doing a lot of work on it. But the pandemic is over,” President Biden tells 60 Minutes in an interview in Detroit. https://t.co/7SixTE3OMT pic.twitter.com/s5fyjRpYuX

— 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022