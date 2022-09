Stamattina i giornali dedicano il titolo di apertura alla mancata realizzazione di opere che avrebbero potuto evitare le alluvioni nelle Marche: i morti sono saliti a undici e ci sono ancora due dispersi oltre a moltissimi danni a infrastrutture e case. L’altra notizia principale riguarda le reazioni dei partiti di destra alle parole del presidente Mario Draghi che venerdì non ha risparmiato critiche ai partiti per le loro posizioni sull’Unione Europea e sulla guerra fra Russia e Ucraina. Il Sole 24 Ore dedica il titolo di apertura alle conseguenze della crescita del prezzo del gas sull’occupazione nelle aziende italiane mentre il Manifesto apre con la morte di un 18enne durante uno stage in un’azienda in Veneto. I giornali sportivi presentano la partita di stasera tra Milan e Napoli, la sfida più attesa di questa giornata del campionato di Serie A.