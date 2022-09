Weekly Beasts

Nei giorni scorsi le persone che partecipavano a manifestazioni di affetto e cordoglio per la morte della Regina Elisabetta II erano spesso in compagnia di cani, tra cui c’era un corgi fotografato davanti ai fiori lasciati al castello di Windsor. Proprio i corgi erano la razza di cani che la regina preferiva e con cui ha condiviso il suo regno. A prendersi cura dei suoi due cani ancora in vita saranno il principe Andrea, il suo terzogenito, e la sua ex moglie Sarah, duchessa di York. Tra le altre foto di animali ci sono un gabbiano e un cigno che non hanno paura dell’uomo e sono a loro agio a farsi dare cibo, il bel becco di un tucano e uno storno su una pecora, tra gli altri.