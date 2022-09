Le previsioni meteo per domenica 18 settembre

Secondo le previsioni meteo per domani, domenica 18 settembre, sarà una giornata di bel tempo in quasi tutte le regioni italiane. Al mattino è previsto sole ovunque ad eccezione del nord-est, dove sono attese nuvole e pioggia. Nel pomeriggio la situazione non cambierà, con sole in tutte le regioni e qualche nuvole sempre in Friuli Venezia Giulia, in Sardegna e in Sicilia. Alla sera si prevede qualche nuvola in pianura padana, soprattutto in Emilia-Romagna. Cielo coperto anche nel Lazio, in Campania, in Sicilia e in Sardegna, ma senza precipitazioni.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili