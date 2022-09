Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del rapporto dell’intelligence degli Stati Uniti sulle interferenze russe nella politica mondiale, e delle conseguenze sulla campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre, anche se non si sa ancora se fra i partiti che avrebbero ricevuto i finanziamenti ce ne siano anche di italiani. Il Fatto e il Tempo aprono invece sull’emendamento al decreto “aiuti bis” approvato dal Senato che abolisce il tetto agli stipendi dei manager pubblici, e che il governo si è impegnato a cancellare nella discussione alla Camera, la Stampa e il Mattino titolano sul discorso sullo stato dell’Unione Europea della presidente della Commissione Europea Von der Leyen, e il Manifesto si occupa della direttiva sul salario minimo approvata dal Parlamento Europeo. I giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane in Champions League, con le vittorie di Milan e Napoli e la sconfitta della Juventus.