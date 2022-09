La Camera ha approvato il decreto legge “Aiuti bis”, che ora tornerà nuovamente al Senato

Con 322 voti a favore e 13 contrari, giovedì la Camera ha approvato il cosiddetto decreto legge “Aiuti bis”, che prevede tra le altre cose una serie di misure per contrastare gli aumenti del prezzo dell’energia e una modifica al funzionamento del Superbonus, e che adesso tornerà nuovamente al Senato. Fratelli d’Italia si è astenuta dal voto.

In questi giorni il testo del decreto era stato molto discusso per via di un emendamento approvato in Senato che introduceva una deroga al tetto degli stipendi dei manager pubblici: dal momento che la Camera ha modificato il testo, eliminando la deroga, è necessaria una nuova votazione in Senato.

