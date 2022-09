L’aeroporto di Heathrow ha annunciato ritardi e modifiche ai voli in arrivo o in partenza lunedì 19 settembre per evitare di interferire con i funerali della regina Elisabetta II

L’aeroporto di Heathrow, il più grosso e trafficato di Londra, ha fatto sapere che lunedì 19 settembre molti voli in arrivo o in partenza dallo scalo subiranno ritardi e modifiche per evitare di interferire con i funerali della regina Elisabetta II del Regno Unito, morta giovedì scorso a 96 anni. British Airways ha già cancellato cento voli previsti per la giornata di lunedì e Virgin Atlantic quattro.

La società che gestisce l’aeroporto ha anticipato che gli aerei non potranno atterrare né decollare dalle 11.40 (le 12.40 in Italia) alle 12.10 per non interferire con i due minuti di silenzio che saranno celebrati a mezzogiorno, alla conclusione del funerale. È previsto inoltre che non possano arrivare voli tra le 13.45 e le 14.20 per non creare disturbo alla successiva processione, così come non potranno partire aerei tra le 15.05 e le 16.45, quando il corteo funebre sarà diretto al castello di Windsor, dove la regina verrà sepolta con una cerimonia privata. I voli successivi con partenza prevista fino alle 21 potrebbero subire variazioni per permettere che la cerimonia a Windsor si svolga senza disagi.

British Airways aveva cancellato alcuni voli a corto raggio in partenza o in arrivo all’aeroporto di Heathrow già mercoledì, quando il feretro della regina era stato portato da Buckingham Palace a Westminster Hall, dove si trova attualmente e si potrà visitare fino a lunedì mattina.

