È morto Jean-Luc Godard

Il regista francese Jean-Luc Godard, una delle personalità più importanti della storia del cinema e tra i rappresentanti più celebri del movimento della Nouvelle vague, è morto a 91 anni. Lo ha scritto il quotidiano Libération e lo ha confermato poi Le Monde citando fonti proprie. Fin dai suoi primi film, girati nei primi anni Sessanta, Godard si affermò come regista innovativo e radicalmente sperimentale, di grande influenza sui suoi contemporanei e sulle generazioni successive di registi, in Francia e a Hollywood.

Fino all’ultimo respiro, il suo primo lungometraggio, con Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo, è considerato ancora oggi un manifesto della Nouvelle vague e uno dei film più importanti del decennio, sia per le novità stilistiche che conteneva sia per l’originalità della sceneggiatura. Contribuì a dare identità al movimento che Godard animò assieme a registi come François Truffaut, Jacques Rivette, e divenne uno dei più rivoluzionari e importanti della storia del cinema per come svecchiò le regole produttive, le soluzioni formali (e quindi inquadrature, fotografia, montaggio) e per come introdusse nuove possibilità nella scelta dei temi e delle strutture narrative.

Nato a Parigi nel 1930 in una famiglia benestante, negli anni successivi a Fino all’ultimo respiro Godard girò Il disprezzo, con Michel Piccoli e Brigitte Bardot, con una memorabile scena a Villa Malaparte a Capri, e Bande à part, la cui sequenza della corsa dentro al museo del Louvre fu in seguito spesso citata e imitata. Marxista convinto, si costruì in fretta una fama da regista intellettuale, e il suo approccio fu acclamato dalla critica – specialmente dalla celebre rivista francese Cahiers du cinéma – per cui fu sempre un riferimento.

Con la Nouvelle Vague si affermò in Francia, in Europa e a Hollywood una generazione di registi che prediligeva produzioni a basso costo e indipendenti, che rifiutava temi e canoni narrativi tipici del cinema tradizionale preferendo stupire e sconvolgere lo spettatore, e che in molti casi assimilò nei propri film le riflessioni sociali e politiche che si svilupparono nella sinistra extraparlamentare della fine degli anni Sessanta.

Questa è la mia vita e Il bandito delle 11 sono altri due film di Godard assai ricordati di questo periodo, gli anni Sessanta, probabilmente il più fortunato della sua lunga e prolifica carriera. Diresse anche uno degli episodi di Ro.Go.Pa.G., insieme a Roberto Rossellini, Pier Paolo Pasolini e Ugo Gregoretti. Nel 1969 fondò il Gruppo Dziga Vertov, un collettivo di registi, studenti e intellettuali di estrema sinistra con i quali lavorò a film e documentari di impegno politico, che non vennero però bene accolti dalla critica e furono rivalutati soprattutto in seguito.

Dagli anni Settanta in poi ritornò a fare film più tradizionali, sempre però sperimentando soprattutto dal punto di vista del linguaggio visivo, e dedicandosi più spesso ad ambientazioni domestiche e famigliari. Continuò a lavorare fino ad anni recenti, e nel 2014 vinse il premio della giuria a Cannes per Adieu au langage – Addio al linguaggio. Nel 2011 ricevette il premio Oscar alla carriera.