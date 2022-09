È in corso uno sciopero del trasporto aereo in Italia: alcuni voli sono già stati cancellati

Lunedì mattina è iniziato uno sciopero del trasporto aereo in Italia che potrebbe comportare la cancellazione di numerosi voli. Lo sciopero riguarda tutto il personale del settore e continuerà fino alla mezzanotte: saranno garantiti solo i voli con orario di decollo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21, oltre ad eventuali voli indicati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato del personale aeroportuale CUB Trasporti per protestare tra le altre cose contro l’aumento del costo della vita e il precariato nel settore. ITA Airways ha già cancellato alcuni voli in partenza dagli aeroporti di Bologna, Roma, Firenze e Venezia e ha comunicato che potrebbe modificare gli orari di altri; la compagnia ha anche invitato i viaggiatori che hanno un biglietto per partire lunedì a verificare lo stato del volo sul suo sito, prima di andare in aeroporto.