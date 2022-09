C’è stato un terremoto di magnitudo 7.6 nella Papua Nuova Guinea

Almeno tre persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 7.6 nella Papua Nuova Guinea, in Oceania. La scossa si è verificata poco prima delle due di notte (ora italiana) e ha causato numerosi danni a edifici e strade, stando alle informazioni fornite dalle autorità locali. Le verifiche sui danni sono ancora in corso nella zona costiera vicina all’epicentro; nel 2018 un terremoto di magnitudo 7.5 aveva causato la morte di oltre cento persone. Non sono stati diramati avvisi per eventuali tsunami nell’area del Pacifico.