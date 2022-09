L’apertura di molti giornali di oggi è dedicata ai successi della controffensiva ucraina contro l’esercito russo: ieri le forze ucraine sono entrate a Izyum, città nella regione orientale di Kharkiv occupata sei mesi fa dalla Russia dopo una lunga battaglia, con uno dei successi militari più importanti degli ultimi mesi. Un’altra notizia piuttosto presente è la proclamazione di Carlo III come nuovo re del Regno Unito, avvenuta ieri in tarda mattinata con una cerimonia ufficiale al palazzo di St James, a Londra. I principali quotidiani italiani tornano anche sulla questione del tetto al prezzo del gas russo e sulla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre.