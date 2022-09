I titoli di apertura su quasi tutti i giornali di oggi riguardano la crisi energetica, con il nuovo piano proposto dalla Commissione Europea che propone di imporre un tetto al prezzo di acquisto del gas russo, e la reazione russa che oltre a quelle di gas minaccia di bloccare anche le forniture di grano. La Stampa apre invece con un’intervista al segretario del Partito Democratico Letta preoccupato per le sorti del presidente della Repubblica Mattarella in caso di vittoria della destra alle elezioni, il Giornale e Libero accusano il Movimento 5 Stelle di voler bloccare il decreto con gli aiuti economici per la crisi energetica, il Manifesto si occupa della visita a Roma del leader della sinistra francese Mélenchon in sostegno alla lista di Unione Popolare, e Avvenire titola sulla suora italiana in Mozambico uccisa in un attacco a una missione. I giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane in Champions League, con la netta vittoria del Napoli sul Liverpool e la sconfitta in casa dell’Inter contro il Bayern.