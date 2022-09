Le foto di martedì a Venezia

I film presentati in concorso ieri alla Mostra del cinema di Venezia sono stati Il signore delle formiche di Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano, che ricostruisce il discusso processo per plagio al poeta Aldo Braibanti alla fine degli anni Sessanta; e The Eternal Daughter di Joanna Hogg, con Tilda Swinton, nel quale una figlia di mezza età e la madre si trovano ad affrontare segreti sepolti da tempo quando tornano nella loro ex casa di famiglia, ora trasformata in un hotel. Fuori concorso invece è stato presentato il western Dead For a Dollar di Walter Hill, regista ottantenne premiato con il Cartier Glory per il suo contributo al cinema contemporaneo. Alla prima si sono fatti notare i suoi protagonisti: Christoph Waltz e Willem Dafoe, insieme a Rachel Brosnahan e Benjamin Bratt.