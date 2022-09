C’è un grosso incendio in un’azienda chimica a San Giuliano Milanese

È in corso un grosso incendio in uno stabilimento della Nitrolchimica, azienda che si occupa di smaltimento di solventi e rifiuti chimici a San Giuliano Milanese, alla periferia sud di Milano. L’incendio è iniziato verso le 10.30 di mercoledì mattina, e ha prodotto una grande nube di fumo visibile da molti chilometri di distanza. Al momento non si sa cosa l’abbia causato e non si hanno notizie di eventuali feriti. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e i tecnici dell’Arpa (l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) per valutare gli effetti del fumo sull’inquinamento dell’aria.