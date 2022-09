Il Chelsea ha esonerato il suo allenatore, Thomas Tuchel

La squadra di calcio inglese del Chelsea ha esonerato l’allenatore tedesco Thomas Tuchel dopo la sconfitta subita martedì a Zagabria nella prima giornata dei gironi di Champions League. Tuchel allenava il Chelsea dal gennaio 2021 e alla prima stagione era riuscito a vincere la seconda Champions League nella storia del club. Dopo il terzo posto in campionato nella passata stagione, quest’estate la nuova proprietà americana ha investito oltre 300 milioni di euro nella costruzione della squadra, ma i risultati ottenuti fin qui sono stati deludenti.

In campionato il Chelsea è sesto a cinque punti dal primo posto e le difficoltà della squadra si sono viste nella sconfitta per 1-0 contro la Dinamo Zagabria, un’avversaria decisamente più debole. In seguito ai risultati della prima giornata della fase a gironi, anche un’altra squadra estera, il Lipsia, ha deciso di esonerare il suo allenatore, l’italo-tedesco Domenico Tedesco.