La Nazionale femminile di calcio si è qualificata ai Mondiali del 2023

La Nazionale femminile di calcio ha battuto 2-0 la Romania e ha ottenuto la qualificazione diretta ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda del 2023. All’ultima giornata dei gironi europei aveva bisogno di una vittoria per non farsi superare al primo posto nel gruppo G dalla Svizzera e andare agli spareggi (cosa invece successa alla Nazionale maschile). L’ha ottenuta abbastanza agevolmente grazie ai gol segnati da Valentina Giacinti nel primo tempo e da Lisa Boattin nella ripresa. In contemporanea, la Svizzera ha battuto 15-0 la Moldavia: andrà agli spareggi da seconda classificata.