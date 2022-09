Porsche sarà quotata in borsa entro la fine dell’anno

Lunedì la società automobilistica tedesca Volkswagen ha annunciato che e quoterà in borsa Porsche AG, storica società di auto sportive che controlla completamente. Volkswagen ha detto che l’operazione dovrebbe avvenire tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ma ha anche aggiunto che i tempi potrebbero cambiare in base agli sviluppi del mercato. L’IPO (acronimo inglese di offerta pubblica iniziale, cioè il debutto in borsa) potrebbe essere uno dei maggiori nella storia tedesca e tra i maggiori degli ultimi decenni in Europa: gli investitori valutano Porsche tra i 60 e gli 85 miliardi di euro.

L’operazione era data come possibile già da diversi mesi, dopo che a febbraio Volkswagen aveva annunciato di essere in una fase avanzata dei colloqui per approvare la quotazione di Porsche. Secondo gli analisti finanziari, l’obiettivo della quotazione è ottenere nuove ingenti risorse economiche da investire nella transizione verso i veicoli elettrici, un settore dove l’azienda tedesca è ancora indietro rispetto ad altre società automobilistiche. Oltre a Porsche, Volkswagen controlla i marchi Volkswagen, Porsche AG, Audi, Seat e Lamborghini.

Volkswagen ha anche deciso che una quota del 25 per cento delle azioni di Porsche AG saranno vendute a Porsche SE, la holding che possiede oltre il 30 per cento delle azioni del gruppo Volkswagen. Porsche SE è di proprietà della famiglia Porsche-Piëch, che in questo modo si garantirebbe un controllo maggiore e più diretto di Porsche.

