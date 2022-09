Lunedì un tribunale di Mosca ha revocato la licenza di stampa a Novaya Gazeta, il principale e più noto giornale indipendente russo, con una sentenza definita «politica» dal suo co-fondatore e direttore, il premio Nobel per la Pace Dmitri Muratov. La sentenza del tribunale riguarda per ora la sola versione cartacea del giornale, ma un’altra sentenza, prevista per la prossima settimana, stabilirà se vietare anche la pubblicazione online.

La decisione del tribunale è stata presa a pochi giorni dalla morte di Michail Gorbaciov, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica che donò parte del proprio premio Nobel per fondare il giornale, e che continuò poi a sostenerlo e a finanziarlo.

Lo scorso 28 marzo Novaya Gazeta aveva già dovuto sospendere le proprie pubblicazioni a causa di pressioni esercitate dal governo russo, in particolare dal Roskomnadzor, l’agenzia statale delle comunicazioni russa: proprio in quei giorni il regime di Vladimir Putin stava intensificando il proprio controllo dell’informazione per allinearla alla versione ufficiale dell’invasione russa dell’Ucraina. Parte della redazione aveva poi lasciato la Russia e aveva cominciato a pubblicare una nuova edizione del giornale dalla Lituania.