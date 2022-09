Almeno tre persone sono state uccise in un attentato all’ambasciata russa di Kabul, in Afghanistan

Lunedì mattina il ministero degli Esteri russo ha detto che a Kabul, la capitale dell’Afghanistan, almeno tre persone sono state uccise e dieci sono state ferite in un attentato compiuto con un ordigno esplosivo all’ingresso dell’ambasciata russa.

Khalid Zadran, portavoce del capo della polizia talebana, ha detto all’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti che l’esplosione è avvenuta mentre un funzionario dell’ambasciata stava uscendo per convocare alcune persone in attesa di ricevere un visto russo. La polizia aveva visto un uomo che si avvicinava alle altre persone, lo aveva identificato come un potenziale attentatore e gli aveva sparato: non è chiaro se l’ordigno che indossava sia esploso come conseguenza degli spari o se sia stato fatto esplodere dall’attentatore.