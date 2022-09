Un jet privato partito dalla Spagna e diretto in Germania con a bordo quattro persone si è schiantato nel mar Baltico

Domenica sera un jet privato si è schiantato nel mar Baltico al largo della costa della Lettonia, nei pressi della città di Ventspils. A bordo c’erano quattro persone, compreso il pilota, ma per il momento nel luogo dello schianto non sono stati ritrovati resti di persone: non ci sono ancora informazioni certe sulla nazionalità delle persone che erano a bordo. Il jet era partito dal sud della Spagna ed era diretto a Colonia, in Germania, ma è uscito fuori rotta e ha continuato a viaggiare fino al mar Baltico: a un certo punto ha perso rapidamente quota e si è schiantato, secondo le prime ricostruzioni perché era a corto di carburante.

A Cessna 551 that was flying from Jerez was supposed to land in Cologne but the pilot didn't answer ATC calls and the aircraft contiued to fly on autopilot in a straight line before it lost altitude and crashed into Baltic sea close to the Latvian coast https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/klQQosArTg — Flightradar24 (@flightradar24) September 4, 2022

L’agenzia lettone per l’aviazione civile ha detto in un comunicato che gli addetti al controllo del traffico aereo hanno provato ripetutamente a mettersi in contatto con il pilota, senza successo. Il jet ha seguito un percorso insolito e che è sembrato a tratti piuttosto casuale. Dopo che è uscito dal territorio spagnolo è stato perso il contatto radio con chi era a bordo.

Lars Antonsson, il capo delle operazioni di ricerca e soccorso aereo svedese, ha detto che sono stati inviati aerei militari tedeschi, danesi e svedesi nella zona in cui viaggiava l’aereo, ma non sono riusciti a trovare i resti. Non è ancora chiaro perché l’aereo sia uscito dalla rotta prevista.