Le foto del fine settimana a Venezia

Tra venerdì e domenica a Venezia sono arrivati molti altri attori e attrici che presentavano i film in concorso o semplicemente sfilavano sul red carpet. Il più atteso e fotografato di tutti è stato l’attore Timothée Chalamet, che recita con Mark Rylance e Chloë Sevigny in Bones and All, film in concorso del regista italiano Luca Guadagnino.

Un altro film italiano in concorso presentato nei giorni scorsi è stato L’immensità, di Emanuele Crialese, con Penelope Cruz. È tornato a Venezia dopo cinque anni il regista statunitense Darren Aronosfky, che ha presentato The Whale, in cui Brendan Fraser interpreta un insegnante inglese affetto da una grave forma di obesità: sua figlia è interpretata da Sadie Sink, che probabilmente conoscerete per il ruolo di Max nella serie tv Stranger Things. Oltre a quelli nominati finora, si sono visti anche Joel Edgerton, Mia Goth, Drusilla Foer e Irina Shayk, tra gli altri.