Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Olanda di Formula 1

Il pilota Max Verstappen, della Red Bull, ha vinto il Gran Premio d’Olanda di Formula che si è tenuto al circuito di Zandvoort domenica pomeriggio, arrivando davanti alla Mercedes di George Russell e alla Ferrari di Charles Leclerc. La gara è stata caratterizzata soprattutto da un guasto al motore dell’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, che lo ha costretto a fermarsi in pista e ha fatto entrare la safety car che ha ricompattato il gruppo intorno al 60° giro: in quel momento Lewis Hamilton della Mercedes era in testa, ma è stato superato da Verstappen quasi subito e poi dagli altri piloti dietro di lui.

Con questa vittoria, la decima su quindici gare disputate in questo Mondiale, Verstappen ha ulteriormente consolidato la sua prima posizione nella classifica generale piloti.

MAX VERSTAPPEN WINS AT ZANDVOORT!!!

What an incredible race that was! 😵

Russell takes second place with Leclerc finishing third#DutchGP #F1 pic.twitter.com/NO0f0nJjss

— Formula 1 (@F1) September 4, 2022