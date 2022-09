C’è stato un attacco terroristico del gruppo al Shabaab in Somalia centrale, almeno 19 persone sono morte

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 settembre il gruppo terroristico al Shabaab ha compiuto un attacco terroristico in Somalia centrale, nei pressi di una strada che collega le città di Beledwyne e Mahas. Secondo fonti locali l’attacco avrebbe colpito un convoglio di almeno otto veicoli che trasportavano aiuti alimentari diretti a Mahas. I veicoli sono stati incendiati e i passeggeri uccisi. «Si stanno ancora recuperando i morti e ci sono anche donne e bambini» ha detto Ali Jeyte, governatore della regione di Hiran, dove è avvenuto l’attacco. «Potrebbero essere più di venti».

L’attacco è avvenuto a due settimane da un altro compiuto in un hotel di Mogadiscio, sempre da al Shabaab, che era durato circa 30 ore e in cui erano morte oltre 20 persone. Da anni al Shabaab, che è legato al gruppo terroristico jihadista al Qaida, compie attacchi terroristici in Somalia con l’obiettivo di rovesciare il governo e instaurare un regime basato su una versione rigida e restrittiva della legge islamica.

