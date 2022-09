Un uomo ha minacciato di schiantarsi con un aereo contro un supermercato a Tupelo, negli Stati Uniti

Un uomo di 29 anni, Cory Wayne Patterson, ha minacciato di schiantarsi con un aereo contro un supermercato Walmart a Tupelo, nello stato americano del Mississippi. Dopo averlo convinto ad atterrare, la polizia lo ha arrestato e accusato di furto aggravato e minacce terroristiche.

Patterson, un dipendente della Tupelo Aviation, ha rubato un aereo bimotore Beechcraft King Air 90 alle 5 del mattino di sabato, quando lo scalo di Tupelo era ancora chiuso. Secondo le prime ricostruzioni, alle 5 e 23 ha chiamato il numero di emergenza 911 per comunicare che avrebbe fatto schiantare l’aereo contro un supermercato Walmart di Tupelo. Alle 9.30 l’uomo ha postato un messaggio di addio su Facebook. «Chiedo scusa a tutti. Non ho mai voluto fare del male a nessuno. Amo i miei genitori e mia sorella, non è colpa loro. Addio», ha scritto Patterson.

Come dimostra il tracciato dell’aereo rilevato dal sito Flightaradar, Patterson ha iniziato a volare in modo concentrico sopra la città. In seguito alla minaccia, il dipartimento di polizia della città ha avvertito i residenti del pericolo e ha evacuato il supermercato Walmart e un minimarket poco distante.

The guy threatening to crash his plane into a Walmart in Tupelo, MS is the #1 most tracked aircraft on Flight Radar right now. #Tupelo #Walmart pic.twitter.com/hW2mM2D9M2 — Real Phil Jones🦅🇺🇸 (@SomeGuyFromNC) September 3, 2022

Durante il volo, durato circa cinque ore, un negoziatore della polizia si è messo in contatto con Patterson per convincerlo ad atterrare. È stato necessario l’intervento di un altro pilota per guidarlo, perché Patterson non sapeva come riportare l’aereo a terra. Infine è riuscito ad atterrare in un campo di soia vicino alla città di Ripley, sempre nel Mississippi, a poco più di 70 chilometri da Tupelo. Non è ancora chiaro perché Patterson abbia rubato l’aereo e minacciato di schiantarsi. Del caso si sta occupando anche l’FBI, l’agenzia investigativa della polizia federale statunitense.