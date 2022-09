Weekly Beasts

Si fa prima a guardarli che a elencarli, ma basti sapere che ci sono: uno struzzo in penombra, fenicotteri intrecciati in una luce bellissima, il cane di Serena Williams (che prende il nome da un altro tennista famoso), uno scoiattolo impegnato in una fuga e un’ape piena di polline. Il nome che si potrebbe non conoscere è bulbul himalayano, un uccello diffuso nell’Asia centrale e meridionale, che se ne sta sotto la pioggia a Dharamsala; oppure si può memorizzare il nome latino delle cinciarelle, Cyanistes caeruleus, che sono diverse dalle cinciallegre, anche se entrambe sono passeriformi che fanno parte della famiglia dei Paridi.