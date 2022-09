L’apertura di tutti i giornali di oggi è ancora dedicata al mercato energetico: le notizie principali sono l’accordo raggiunto fra i paesi che fanno parte del G7 per introdurre un limite al prezzo di acquisto del petrolio russo, e il successivo annuncio da parte dell’azienda energetica statale russa Gazprom di rinviare la riapertura del gasdotto Nord Stream 1 che porta il gas naturale dalla Russia all’Europa. Il Fatto critica il governo per le scelte fatte sui rigassificatori, Libero segue le proteste dei commercianti per le bollette dell’energia, e i giornali sportivi presentano gli anticipi di oggi in Serie A fra i quali spicca il derby di Milano fra Inter e Milan.