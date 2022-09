Quasi tutti i giornali di oggi aprono sulla riunione di ieri del Consiglio dei ministri nella quale si è discusso solo di interventi per ridurre i consumi, ma che ha rinviato invece la decisione sulle possibili misure economiche per contrastare gli effetti dell’aumento del prezzo del gas. Il Manifesto si occupa della visita nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia degli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, per controllare le conseguenze dei bombardamenti nella zona, il Sole 24 Ore si preoccupa per i rallentamenti dei lavori previsti dal PNRR per l’aumento dei costi dell’energia, e il Fatto e Libero criticano Mario Draghi sul superbonus edilizio e sulle cartelle esattoriali. I giornali sportivi commentano gli ultimi trasferimenti del calciomercato che si è chiuso ieri sera.