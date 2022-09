Celebripost

La Mostra del cinema di Venezia è iniziata da due giorni, e attrici e attori hanno già mostrato alte dosi di eleganza sul red carpet (se vi piace il genere, qui ci sono le raccolte delle foto giorno per giorno): tra gli altri, Cate Blanchett, Julianne Moore e Adam Driver. Questa settimana ci sono stati anche gli MTV Video Music Awards, con Lizzo, Taylor Swift, i Måneskin, Lil Nas X e Fergie. Per finire, un po’ di facce probabilmente non ancora conosciute del cast dell’attesa serie tv sul Signore degli Anelli, di cui oggi è uscito il primo episodio su Amazon Prime Video: Morfydd Clark, Ema Horvath, Nazanin Boniadi, Will Fletcher e Dylan Smith.