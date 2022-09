Twitter sta testando la possibilità di modificare i tweet

Giovedì Twitter ha annunciato di aver iniziato a testare una funzione che permette di modificare un tweet dopo averlo pubblicato. Ha cominciato a testarla internamente e nelle prossime settimane il test verrà esteso agli utenti con la spunta blu, cioè gli utenti di interesse pubblico di cui Twitter ha verificato l’autenticità. La funzione – che è disponibile da tempo su molti altri social network – è stata per molti anni tra le più richieste dagli utenti di Twitter, tanto da essere diventata anche oggetto di battute e meme.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022