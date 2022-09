Il canale di Suez è rimasto bloccato qualche ora per via di un’altra nave incagliata

Mercoledì il canale di Suez, in Egitto, è rimasto bloccato per diverse ore perché una nave petroliera si era incagliata vicino al punto in cui si era già incagliata la portacontainer Ever Given nel marzo del 2021.

L’incagliamento della Ever Given aveva bloccato il traffico marittimo nel canale per oltre una settimana, con grosse conseguenze economiche dato che il canale garantisce circa il 12 per cento del traffico mercantile mondiale. La nave petroliera che è rimasta bloccata mercoledì si chiama Affinity V, batte bandiera di Singapore, ed era partita dal Portogallo diretta in Arabia Saudita. È considerevolmente più piccola della Ever Given: è lunga 252 metri e larga 45 (la Ever Given era lunga 400 e larga 59)

Si era incagliata intorno alle 7 di sera di mercoledì, forse a causa di un problema nel sistema di controllo della nave. In poche ore, con l’aiuto di un rimorchiatore, è stata disincagliata ed è ripreso il traffico nel canale.

