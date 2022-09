Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata a notizie diverse: alcuni si occupano ancora del prezzo del gas e dell’attesa per nuove misure da parte del governo per contrastarne gli effetti, altri titolano sui dati diffusi ieri sull’inflazione in Italia e nell’Unione Europea a agosto, altri ancora ricordano più diffusamente l’ex leader dell’Unione Sovietica Michail Gorbaciov, morto martedì sera. Il Messaggero e Domani aprono sulla decisione del governo di negoziare la cessione di ITA Airways con il consorzio formato dal fondo statunitense Certares e dalle compagnie aeree Delta Air Lines e Air France-KLM, Repubblica pubblica i dati di un sondaggio sul voto dei giovani, il Giornale critica un film presentato alla Mostra di Venezia sulla marcia su Roma, e i giornali sportivi si occupano della vittoria della Juventus sullo Spezia nel turno infrasettimanale di Serie A.