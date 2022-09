Le foto del primo giorno alla Mostra del cinema a Venezia

Mercoledì è iniziata la 79ª edizione della Mostra del cinema di Venezia, che dopo due anni è tornata senza restrizioni e con le sale nuovamente a piena capienza. La serata di inaugurazione si è svolta con la cerimonia d’apertura e la prima del film di Noah Baumbach Rumore bianco (White Noise), con Adam Driver e Greta Gerwig, che entro la fine dell’anno sarà distribuito da Netflix. Driver e Gerwig hanno partecipato alla consueta sfilata sul red carpet, in compagnia di Julianne Moore, che è la presidente della giuria del festival, Hillary Clinton, Don Cheadle e Matilde Gioli, tra gli altri.

I film in programmazione quest’anno sono 68, 23 dei quali in concorso per i premi principali: il Leone d’oro al miglior film, i Leoni d’argento dati alla miglior regia e come premio della giuria, le Coppe Volpi alle migliori interpretazioni maschili e femminili, e il Premio speciale della giuria. 18 saranno invece i film della sezione Orizzonti, categoria che premia «i film rappresentativi di nuove tendenze»