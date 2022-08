Mentre molti giornali si occupano in apertura ancora dell’aumento del prezzo del gas, dell’attesa di misure che ne attenuino gli effetti per famiglie e aziende e degli effetti sulle attività industriali, altri titolano sulla campagna elettorale dei vari partiti e sui dati degli ultimi sondaggi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Avvenire apre sulla condanna da parte del Vaticano della guerra di occupazione russa in Ucraina, Libero si preoccupa di come potranno votare i positivi al coronavirus, il Fatto critica ancora il governo Draghi, e i giornali sportivi commentano i risultati dei tre anticipi del turno infrasettimanale di Serie A.