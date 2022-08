È morta Charlbi Dean, attrice protagonista del film che aveva vinto la Palma d’oro a Cannes quest’anno: aveva 32 anni

L’attrice e modella sudafricana Charlbi Dean è morta lunedì per una malattia che le era stata diagnosticata da poco: si trovava a New York e aveva 32 anni. Dean era nota per aver interpretato il ruolo della protagonista nel film Triangle of Sadness, diretto da Ruben Östlund e vincitore della Palma d’oro al festival di Cannes dello scorso maggio.

Aveva cominciato a lavorare come modella all’età di 6 anni ed era apparsa negli anni in numerose copertine ed editoriali di riviste di moda. Aveva esordito come attrice nei film sudafricani Spud e Spud 2 e aveva poi recitato, tra gli altri, nell’horror Don’t Sleep e in An Interview with God. Era comparsa in alcune puntate delle serie tv americane Black Lightning (in Italia distribuita da Netflix) ed Elementary (distribuita da Rai e poi Sky).