Anche oggi i titoli principali dei giornali riguardano l’aumento del prezzo del gas, con le ipotesi di possibili interventi per ridurne gli effetti per famiglie e imprese da parte del governo, che per ora sembra voler attendere di sapere quanti soldi avrà a disposizione grazie alle misure previste nel decreto “aiuti bis” senza aumentare il debito pubblico, e con l’apertura della Germania all’imposizione di un tetto massimo al prezzo di acquisto del gas nell’Unione Europea, che dovrebbe essere discusso nel Consiglio Europeo del 9 settembre.