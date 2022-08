La notizia principale sui giornali nazionali è sempre l’aumento del prezzo del gas, e la richiesta dei partiti in campagna elettorale di un ulteriore decreto per limitarne gli effetti per famiglie e imprese, sulla quale il governo Draghi prende tempo per capire come trovare le risorse finanziarie necessarie. Qualche giornale si occupa invece dei temi della campagna elettorale, con le critiche del Fatto alla destra sulla giustizia, di Libero a Letta su economia e immigrazione, mentre il Giorno si occupa delle proposte di riforma delle pensioni.