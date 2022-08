C’è ancora l’aumento del prezzo del gas sulle aperture di quasi tutte le prime pagine dei giornali nazionali di domenica: si parla soprattutto di un possibile decreto legge approvato con un urgenza dal governo uscente di Mario Draghi per intervenire fin da subito per aiutare famiglie e aziende, senza aspettare la formazione di un nuovo governo dopo le elezioni. Per gli esteri, la notizia principale è la disastrosa situazione del Pakistan per via delle alluvioni degli ultimi mesi: da giugno le inondazioni hanno ucciso quasi mille persone e lasciato milioni di sfollati. Per il calcio, ci sono invece il pareggio tra Juve e Roma e la vittoria del Milan contro il Bologna negli anticipi di Serie A.