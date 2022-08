È morto a 96 anni l’attore Enzo Garinei

Giovedì è morto a Roma a 96 anni l’attore Enzo Garinei. Nel corso della sua lunga carriera aveva recitato in oltre settanta film, lavorando con noti registi come Mario Monicelli, Mario Mattioli o Camillo Mastrocinque, e in numerosi spettacoli teatrali: alcuni di questi erano diretti dal fratello, il noto commediografo e regista teatrale Pietro Garinei, o dal duo Garinei e Giovannini, composto dal fratello e da Sandro Giovannini, altro noto regista teatrale italiano. Garinei era stato anche doppiatore: tra le altre cose aveva doppiato il personaggio di Jim Sefelt in Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) e di George Jefferson nella sitcom I Jefferson (1975-1985).