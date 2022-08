Il tennista serbo Novak Djokovic non parteciperà agli US Open, a causa della mancata vaccinazione contro il coronavirus

Il tennista serbo Novak Djokovic ha annunciato che non potrà partecipare agli US Open, uno dei quattro tornei più prestigiosi al mondo: il torneo si svolge a New York, negli Stati Uniti, dove per le leggi federali non possono entrare le persone che non sono vaccinate contro il coronavirus, come appunto Djokovic. Una sua mancata partecipazione agli US Open era data come molto probabile da tempo, viste le restrizioni americane dovute alla pandemia sull’ingresso nel paese di persone non vaccinate. A luglio, dopo aver vinto il torneo di Wimbledon, Djokovic aveva ribadito la sua intenzione di non vaccinarsi, e nel frattempo le regole per entrare negli Stati Uniti non sono cambiate.

A gennaio di quest’anno Djokovic aveva già dovuto saltare gli Australian Open (un altro dei quattro tornei più prestigiosi, i cosiddetti “Slam”), dopo che l’Australia aveva cancellato il suo visto e lo aveva espulso dal paese per le sue posizioni contrarie al vaccino per il coronavirus. Djokovic aveva poi saltato altri tornei prestigiosi negli Stati Uniti nel corso di quest’anno, come Indian Wells (in California) e il Miami Open (in Florida).

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

Djokovic, che ha 35 anni, è uno dei tennisti più forti e vincenti di sempre. In carriera ha vinto tre volte gli US Open, l’ultima volta nel 2018, mentre lo scorso anno aveva perso in finale contro il russo Daniil Medvedev.