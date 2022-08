La maggior parte dei giornali nazionali di oggi ha in apertura il dibattito avvenuto ieri al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini tra alcuni dei principali leader politici: si parla molto delle divisioni dei partiti sulle sanzioni alla Russia, con in particolare il leader della Lega Matteo Salvini che ha ipotizzato che vengano rimesse in discussione. Sui giornali si parla molto anche dell’aumento dei prezzi dell’energia e di un eventuale razionamento del gas in vista dell’inverno: il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha detto al riguardo che il governo presenterà un piano prossimi giorni.