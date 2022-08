L’azienda di e-commerce di lusso Farfetch comprerà il 47,5 per cento della sua maggiore rivale, Yoox Net-a-Porter

Farfetch, la più grande azienda di e-commerce per l’abbigliamento di lusso al mondo, comprerà il 47,5 per cento delle azioni di Yoox Net-a-Porter, la sua maggiore rivale. Per il momento la maggioranza di Yoox Net-a-Porter resterà di proprietà del gruppo svizzero Richemont, attivo nel settore dei beni di lusso e proprietario tra gli altri di brand come Cartier e Montblanc: l’accordo però prevede un’opzione con cui Farfetch potrà acquistare in futuro anche il resto delle azioni di Yoox Net-a-Porter. Contestualmente, Richemont ha detto di aver venduto anche una quota minore di Yoox Net-a-Poter, il 3,2 per cento, a una società di investimento degli Emirati Arabi Uniti, Symphony Global.

Il mercato dell’e-commerce dell’abbigliamento di lusso non è sviluppato come il resto del settore degli acquisti online, ma è cresciuto rapidamente durante la pandemia. Nel decennio tra il 2010 e il 2020 Farfetch e Yoox Net-a-Porter erano emerse come le due principali aziende del settore, ma anche grazie a una serie di scelte vincenti durante la pandemia la prima si era imposta definitivamente come società leader del settore. Nel 2020 Farfetch era riuscita a espandersi nel mercato cinese, raccogliendo investimenti da Alibaba, la più grande società cinese di e-commerce, e persino da Richemont, cioè il proprietario di Yoox Net-a-Porter.

Già all’epoca alcuni analisti avevano fatto notare come quella decisione non fosse da prendere necessariamente come una sconfitta per Yoox Net-a-Poter, e che l’obiettivo di Richemont potesse essere quello di arrivare a una fusione dei due gruppi per contrastare la concorrenza di Amazon, che da tempo sta cercando di inserirsi nel settore del lusso.

