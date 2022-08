Oggi molti quotidiani si concentrano sulle liste di candidati presentate dai partiti per le elezioni: ieri era l’ultimo giorno disponibile per farlo e ci sono novità e conferme soprattutto sulla coalizione di destra. Si parla anche della decisione del Movimento 5 Stelle di correre da solo alle regionali in Sicilia, quindi senza il Partito Democratico, e delle polemiche intorno al video di uno stupro postato dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Si parla poi delle ipotesi sulle responsabilità dell’omicidio di Darya Dugina, la figlia dell’ideologo di estrema destra russo Alexander Dugin. I quotidiani sportivi invece si concentrano sul pareggio della Juventus con la Sampdoria e sulla vittoria della Roma contro la Cremonese.