È morto a 72 anni Gino Cogliandro, comico molto noto per aver fatto parte del trio dei Trettré

È morto a 72 anni Gino Cogliandro, comico e cabarettista napoletano molto noto tra gli anni Ottanta e Novanta per aver fatto parte del trio dei Trettré. Insieme a Cogliandro, del trio comico facevano parte Mirko Setaro e Edoardo Romano. Agli esordi al posto di Cogliandro del trio faceva parte Beppe Vessicchio, successivamente divenuto molto popolare come direttore d’orchestra in vari Festival di Sanremo. La fama dei Trettré a livello nazionale arrivò quando a partire dal 1983 il trio divenne una presenza quasi fissa in Drive In, varietà televisivo di Italia 1. In seguito parteciparono come conduttori o ospiti in diversi altri programmi di successo, tra cui Buona Domenica.